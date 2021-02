Stiri pe aceeasi tema

- ”Intrucat accidentele survenite utilizarii lampilor UV in unitațile de invațamant sunt tot mai dese, precizam ca specialiștii INSP nu susțin aceasta metoda de dezinfecție, opinie transmisa, de altfel, tuturor instituțiilor ce au solicitat un punct de vedere in aceasta direcție.Utilizarea dezinfecției…

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID-19. „Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID 19. ”Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID 19, noteaza news.ro. ”Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt…

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID-19. "Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) atrage atenția ca accidentele in urma folosirii lampilor cu raze ultraviolete sunt tot mai frecvente in școli și transmite ca metoda dezinfecției cu UV nu reprezinta o opțiune pentru dezinfectarea salilor de curs in unitațile de invațamant, informeaza hotnews…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) atrage atenția ca accidentele in urma folosirii lampilor cu raze ultraviolete sunt tot mai frecvente in școli și atrage antenția, printr-un comunicat de presa citat de HotNews , ca metoda dezinfecției cu UV nu reprezinta o opțiune pentru dezinfectarea salilor…

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invtamant cu scopul limitarii transmiterii COVID 19. Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant, sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…