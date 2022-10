Medicii specialiști in diabet și boli de nutriție spun ca, zilnic, sunt asaltați, in special de femei suprapoderale sau obeze, sa li se prescrie ozempic cu scopul de a slabi , deși medicamentul este conceput in primul rand pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2. Medicamentul scade greutatea corporala și, totodata, preferința pentru alimentele bogate in grasimi. Adica este ideal pentru a scapa de kilogramele in plus. Dar este eliberat doar cu prescripție medicala. Și totuși el este procurat și fara! Farmaciștii susțin ca problema este la medici, iar medicii spun ca problema este la farmacie!…