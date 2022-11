De ce demisionează Aleksei Kudrin, unul dintre puţinii aliaţi liberali pe care îi mai are Vladimir Putin Aleksei Kudrin, considerat de-a lungul carierei sale atat un liberal economic pro-occidental, cat si un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, este cel mai important oficial guvernamental care isi paraseste functia de cand Rusia a trimis zeci de mii de soldati in Ucraina, in luna februarie. Kudrin si-a motivat decizia prin faptul ca vrea sa se concentreze „pe initiative private”, iar surse de la Moscova se asteapta ca acesta sa preia o functie la gigantul tehnologic rus Yandex, considerat “Google-ul rusesc”. “In total, am petrecut aproape 25 de ani in sectorul public”, a scris Kudrin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

