Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vine vorba sa investești in locuința ta te gandești la cele mai bune produse, cele mai bune materiale, cei mai buni specialiști care sa iți realizeze diferitele lucrari, toate pentru o eficiența maxima și confort. Intr-adevar, alegerea materialelor de buna calitate și realizarea lucrarilor…

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, a adus aproape 19 kg (cinci galoane) de ketchup Heinz la baza aeriana Mihail Kogalniceanu deoarece a auzit ca rezervele sunt pe terminate. Biden a ajuns in Romania vineri, 6 mai, in prima parte a unei deplasari de patru zile pe care o efectueaza in tara noastra si Slovacia…

- Trei mini-parcuri cu locuri de joaca vor fi amenajate pe terenuri aflate in proprietatea UAT Adjud! Zilele acestea, muncitorii UAT Construct au inceput lucrarile de amenajare a primului astfel de spațiu, situat in zona strazii Imașului din Adjudu Vechi! Speram ca viitorul spațiu de relaxare sa fie pe…

- In multe privințe, camera de luat masa este inima casei – un spațiu in care ne hranim, imparțim compania celor dragi, mancam mese bune și avem conversații grozave. De aceea este atat de importanta alegerea unui set perfect de scaune dining, pentru a crea un spațiu primitor pentru familie și prieteni.…

- Politistii barladeni au retinut un minor din Barlad, judetul Vaslui, banuit de savarsirea a doua infractiuni de talharie si trei infractiuni de furt calificat, toate comise in luna martie 2022, in municipiul Barlad. Politistii Biroului de Investigatii Criminale, din cadrul Politiei Municipiului Barlad,…

- Tamari, ciuperci shiitake, varza pak choy. Aceste denumiri va sunt poate necunoscute? Sunt denumirile unor produse asiatice, au un gust mai mult decat placut și beneficii nutriționale interesante. Bucataria asiatica a inceput sa fie din ce in ce mai cautata de romani. Dar nu toți consumatorii sunt neaparat…

- SC Administrator Imobile și Piețe SRL Targu Mureș scoate la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice: 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit);…

- Locuitorii din satul Giarmata Vii, comuna Ghiroda, iși vor putea plati taxele și impozitele mult mai aproape de casa, la un nou punct fix. Acest lucru va fi posibil prin modernizarea fostei gradinițe și convertirea cladirii intr-un spațiu administrativ pentru satul Giarmata Vii. Constituirea unei casierii…