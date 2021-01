Stiri pe aceeasi tema

- Inchisoare cu executare pentru un roman care a fugit din spital inainte sa afle rezultatul testului COVID. Un tanar in varsta de 36 de ani din comuna Grebanu, județul Buzau, a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare și la interzicerea unor drepturi dupa ce, in luna aprilie, a fugit dintr-un…

- O acțiune pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul silvic, inclusiv taierea ilegala a pomilor de Craciun s-a soldat la sfarșitul saptamanii trecute cu amenzi de cateva zeci de mii de lei și confiscarea a peste o jumatate de tona de cetina de brad transportata fara documente. Controalele…

- Zilele acestea am avut nenorocul sa privesc o emisiune la unul din posturile federale TV din Federația Rusa și m-am crucit, nu alta. Zeci de minute in șir vreo cinci inși, intaratați și provocați de doi moderatori rupți de realitați și lipsiți cu desavarșire de ceea ce se numește respect și bun-simț…

- Fostul prefect de Buzau Paul Beganu, condamnat definitiv in vara la 8 ani și jumatate de inchisoare cu executare, a fost transferat de la Focșani la Penitenciarul Margineni. In august, la o luna de la incarcerare, Beganu a contestat in instanța regimul de executare a pedepsei dispusa de judecatorul…

- Dragoș Savulescu ii raspunde ministrului Justiției, Catalin Predoiu, dupa ce acesta și-a exprimat dezamagirea ca justiția italiana nu l-a extradat in Romania. Fostul acționar de la Dinamo este condamnat la 5 ani și jumatate de inchisoare dar Curtea de Apel din Napoli a decis ca Savulescu sa iși execute…

- Mai mult de jumatate dintre dosarele active ale Serviciului de Probațiune Buzau vizeaza condamnați pentru infracțiuni rutiere Daca in anii anteriori furturile calificate și infracțiunile patrimoniale erau printre cele mai numeroase, acum topul este deschis de cele la regimul rutier. Mai mult de jumatate…

- Social-democrații buzoieni sunt pregatiți pentru campania electorala care va incepe pe 5 noiembrie, spune senatorul Lucian Romașcanu, care susține ca PSD nu dorește cu orice preț am#narea alegerilor; el a declarat joi, la o conferința de presa, ca o decizie legata de data scrutinului pentru alegerea…

- S-a terminat cu bunastarea la Compania de Transport Public Arad, instituție controlata de Consiliul Județean Arad și Primaria Municipiului Arad. Dupa ce au trecut alegerile și le-au și caștigat la nivelul județului Arad, liberalii trec la ce știu ei mai bine: austeritatea. Iustin Cionca, actualul președinte…