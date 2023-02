Stiri pe aceeasi tema

- TikTok-ul a devenit una dintre cele mai folosite aplicații din lume, insa o țara din Europa ar putea sa o interzica pe teritoriul ei. Masura vine dupa ce Statele Unite ale Americii a luat aceeași decizie in urma cu puțin timp.

- Strainii nu mai au voie sa cumpere locuinte in Canada incepand de duminica si pana in 2025, o interdictie menita sa combata deficitul de case si apartamente in aceasta tara, relateaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat daca va fi un vot pozitiv la Consiliul JAI din luna martie a anului 2023, ca este sigur ca Romania va deveni parte a spatiului Schengen in anul care urmeaza si a adaugat ca nu o anumita data la care se discuta aceasta aderare este miza, ci intrarea in…

- Oficialii din Amsterdam intentioneaza sa interzica fumatul de marijuana in anumite locuri din centrul vechi al orasului ca parte a unor masuri concepute pentru a preveni petrecerile excesive ale turistilor si pentru a proteja zonele in care traiesc localnicii, informeaza DPA, anunța News.ro.…

- Politicienii de la Berlin au cerut Federației ca Germania sa revina acasa, dupa ce FIFA a interzis purtarea banderolei „One Love”, semn al toleranței și al diversitații. Nemții debuteaza miercuri, de la ora 15:00, la Mondialul din Qatar, contra Japoniei, dar luni s-a pus chiar problema unei intoarceri…

- Romania este o țara binecuvantata din punct de vedere geografic, beneficiind de un relief foarte bogat. Astfel, Romania deține mai multe parcuri naționale și rezervații naturale. Toate au peisaje ce pot taia respirația oricui, insa sunt cateva in care turiștii nu au ce cauta, accesul fiindu-le interzis.…