De azi, drumul ieşenilor spre Bucureşti ocoleşte Bacăul pe autostradă La un an si jumatate de la inaugurarea ironica a primului metru de autostrada din Moldova, construit in judetul Suceava de un om de afaceri, azi va fi deschis circulatiei primul tronson real de autostrada. Este vorba de cei 16 kilometri, jumatate din Centura municipiului Bacau, portiune construita in regim de autostrada - respectiv trei benzi pe sens. Alti 7 km au fost deschisi traficului in septembrie, acest segment avand insa o banda pe sens. Practic, de ast (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de autostrazi din Romania se va imbunatati cu inca 31 de kilometri incepand din aceasta saptamana, dupa ce vor fi date in trafic lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda si Varianta de Ocolire Bacau, a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o conferinta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, la Radauți, ca lucrarile la Autostrada A7, Siret – Suceava – București, trebuie finalizate pana in anul 2026. Lucian Bode a declarat ca Autostrada A7 este un proiect extrem de important pentru actuala guvernare, care va fi finanțat ...

- Cel puțin așa au declarat premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care, aflați in tranzit spre Suceava, au efectuat și o vizita scurta, vineri, 20 noiembrie, la Centura Bacaului. Constructorul a anunțat ca obiectivul se afla la un grad de execuție de aproape 90%, iar pana…

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, 20 noiembrie, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul, firma condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen.…

- Tanarul de 19 ani mort pe A1, in microbuzul care-l aducea acasa, din Germania, era din Iași. Alți 11 oameni au fost raniți in accidentul care a avut loc in apropiere de Oraștie.Un microbuz, condus de un barbat de 51 de ani, din Targu Neamț, s-a rasturnat pe Autostrada A1, intre Sebes si Orastie, miercuri,…

- In procesul terapiei prin inductie se utilizeaza semnale electromagnetice radiate de creierul uman. Terapia prin inductie se adreseaza in special talamusului, care are ca funcție și aceea de „stație de releu pentru sensibilitațile specifice”. Tinand cont de capacitatile organismului de a memora informatia…

- Un deceniu in care Moldova a fost practic vaduvita de proiecte de investiții de amploare, in timp ce restul țarii s-a dezvoltat in ritm alert. 10 ani in care aceste proiecte au fost ingropate, din motive cunoscute doar la nivelul guvernanților.