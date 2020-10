Stiri pe aceeasi tema

- O țara din Europa Centrala revine la restricții dure pe fondul creșterii alarmante a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Cehia a luat decizia ca, incepand de miercuri, sa inchida restaurantele și barurile. De asemenea, s-au inchis si cinematografele, gradinile zoologice, salile de fitness…

- Mai multe masuri au fost instituite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj in municipiile Dej și Gherla din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus la peste 1,5 la mie...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a decis sa restricționeze activitatea restaurantelor și cafenelelor in spatiile interioare din Petrosani, din cauza cresterii incidentei cazurilor de COVID-19. The post Noi restricții: din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus se inchid…

- Restaurantele și barurile de interior din șapte localitați ale județului Arad se inchid, timp de o saptamana, din cauza numarului mare de infecții cu noul coronavirus. Avand in vedere incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitațile județului Arad unde a fost depașit pragul de 1,5/1.000…

- Restaurantele și barurile de interior din șapte localitați ale județului Arad se inchid, timp de o saptamana, din cauza numarului mare de infecții cu noul coronavirus. Avand in vedere incidența...

- Restaurantele și barurile de interior din șapte localitați ale județului Arad se inchid, timp de o saptamana, din cauza numarului mare de infecții cu noul coronavirus, potrivit Mediafax.Citește și: HARTA primarilor municipiilor resedinta de judet - PNL obtine cele mai multe mandate, in ciuda…

- Intrarea in restaurante, cafenele si in salile cu jocuri de noroc ar putea fi interzisa in municipiul Iasi incepand cu 5 octombrie, daca rata infectiilor cu noul coronavirus nu scade sub 1,5 la mia de locuitori.

- Situație tot mai complicata la Galați, unde crește numarul angajaților infectați la Spitalul județean. Medicii și asistentele sunt nemulțumiți de faptul ca li se pune la indoiala actul medical, in timp ce conducerea unitații acuza Corpul de control trimis de la minister de