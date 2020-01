David Villa a jucat miercuri, 1 ianuarie 2020, ultimul meci din cariera de fotbalist

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Scrima a anunțat, marți seara, ca sabrerul Tiberiu Dolniceanu a decis sa iși incheie cariera la varsta de 31 de ani, cu doar cateva luni inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, anunța MEDIAFAX.Citește și: Alerta pentru șoferi! Riscați sa ramaneți fara bani! Este fals…

- Veteranul David Villa, golgheterul all-time al nationalei de fotbal a Spaniei, a fost omagiat sambata la ultimul meci de campionat din cariera sa, disputat in tricoul echipei japoneze Vissel Kobe, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Atacantul, care a implinit marti 38 de ani, a inscris un gol,…

- Veteranul David Villa, golgheterul all-time al nationalei de fotbal a Spaniei, a fost omagiat sambata la ultimul meci de campionat din cariera sa, disputat in tricoul echipei japoneze Vissel Kobe, relateaza EFE. Atacantul, care a implinit marti 38 de ani, a inscris un gol, din penalty, in victoria cu…

- David Villa, 38 de ani, golgeterul all-time al naționalei iberice (59), va mai juca doar pana la sfarșitul sezonului la Vissel Kobe. El Guaje. „Puștiul” din Langreo a marcat fotbalul spaniol. Un atacant tehnic și vitezist, un ghepard mereu la panda, gata de vanatoare. A inscris 365 de goluri, cat un…

- David Villa, 37 de ani, a decis sa-și puna ghetele in cui, la finalul acestui an. Atacantul spaniol, in prezent la echipa nipona Vissel Kobe, si-a anuntat, miercuri, retragerea din fotbalul profesionist.. "Intotdeauna mi-am spus ca prefer sa ma las eu de fotbal, inainte ca fotbalul sa ma lase pe mine.…

- Perechea formata din Timea Babos (Ungaria; locul 6 WTA in clasamentul de dublu) și Kristina Mladenovic (Franța; locul 5 WTA-dublu) a caștigat proba de dublu a Turneului Campioanelor, potrivit Mediafax.Cele doua s-au impus in finala disputata duminica in fața perechii Su-Wei Hsieh (Taipei;…

- Antrenorul Universitații Craiova, Victor Pițurca, a prefațat, sambata, in cadrul unei conferințe de presa, partida cu Dinamo București, potrivit Mediafax.Victor Pițurca a prefațat partida cu Dinamo București, laudand, in același timp, clubul bucureștean: ”Suntem iar in fata unui examen dificil,…

- Marian Dragulescu s-a calificat pentru a cincea oara in cariera la Jocurile Olimpice! Gimnastul se pregateste intens pentru editia de anul viitor de la Tokyo și a dezvaluit, la „Neatza cu Razvan și Dani”, cum decurg antrenamentele și ce iși dorește sa reușeasca.