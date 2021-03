Stiri pe aceeasi tema

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele primei luni din acest an, peste 503,6 miliarde de lei, respectiv 47,8% din PIB, fata de 498,35 miliarde lei (47,3% din PIB) la sfarsitul lui 2020, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor. Din aceasta, suma de 14,5…

- ​Datoria guvernamentala a urcat anul trecut cu 12,4 puncte procentuale, la 47,7% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. De precizat ca sunt doi factori care au influențat negativ: nevoia mai mare de finanțare, deci împrumuturi (evident) și contracția economica (pentru ca…

- Datoria guvernamentala bruta nu va depași un nivel sustenabil de 55% din PIB, sub nivelul de 60% din PIB pe termen mediu (2021 – 2024), in condițiile consolidarii fiscale, ,conform metodologiei UE , se arata intr-un raport care insoțește proiectul de buget pe 2021. „Planificarea bugetara pe anul 2021…

