Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a centralizat și publicat rezultatele obținute la Evaluarea Naționala de catre absolvenții clasei a VIII-a (inainte de contestații), sesiunea 2-27 iunie 2020. In județul Teleorman au fost prezenți la ambele probe un numar de 2373 candidați, 63,63 % dintre aceștia au…

- S-au afișat rezultatele la Evaluarea Naționala. Primele rezultate afișate luni arata ca 15 elevi din județul Buzau au predat teze perfecte astfel ca au obținut medii de 10. De asemenea, a fost inregistrata o medie de 9,95 , 3 medii de 9,92 și 11 medii de 9,90. Numarul mediilor peste 9,50 este de 212.…

- Un barbat din Calvini, judetul Buzau, a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a incercat sa-si violeze o consateanca. Aceasta i-a cazut individului cu tronc in timpul unei petreceri, la care amandoi participasera in aceeasi seara.

- Au fost raportate primele cazuri de elevi infectati cu noul coronavirus. Este vorba despre un elev din clasa a VIII a din Iasi si de o eleva de clasa a XII a din Gura Humorului, conform Digi24.Elevul de clasa a VIII a din Iasi, depistat cu coronavirus, a fost la pregatirea pentru Evaluarea Nationala…

- Copiii cu varsta mai mica de 5 ani sunt printre cei exceptati de la purtarea mastii, dar si elevii si studentii in timpul orelor de curs, daca se respecta distantarea corespunzatoare, prevede un ordin comun al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Afacerilor Interne, informeaza AGERPRES . “In functie…

- Cum arata tabloul invațamantului romanesc in aceste vremuri tulburi de pandemie? Pentru ca, daca ne-a propus sa dezbatem, n-o putem face fara a cunoaște macar in linii mari realitatea, una bazata pe cifre și adevaruri de multe ori ignorate sau trecute cu vederea. La inceputul anului 2018, de pilda,…

- Senatorul Lucian Romascanu a fost desemnat miercuri purtator de cuvant al PSD. Potrivit unor surse social-democrate, Lucian Romascanu a fost ales, in unanimitate, in functia de purtator de cuvant, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. Sedinta CExN a PSD a avut loc in sistem online.…