… dar scroafa-i moartă-n coteţ In vreme ce presa scrie despre minunatele victorii ucrainene iar oficialitațile se aliniaza cantand marșuri militare in onoarea NATO, pe front, rușii iși vad de treaba. De fapt, in Ucraina nu mai e un razboi, e un masacru. Mii de ucraineni prost inarmați, fara pregatire militara, aproape fara mancare și fara sprijin sunt trimiși in […] Articolul … dar scroafa-i moarta-n cotet apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, cateva zeci de șoferi, in mare parte tineri, dar cu toții nemulțumiți de avalanșa scumpirilor la carburanți, au marșaluit prin Bacau, in zgomotele claxoanelor, acompaniați de sunetele melodiei „Romania trezește-te”, a celor de la trupa „Morometzii”. Una dupa alta, mașinile conduse de protestatari…

- Noua locație a Clinicii Medicale Dr. Zala din Moinești a fost inaugurata sambata, 25 iunie, in prezența a numeroase personalitați a lumii medicale, carora li s-au alaturat reprezentanți ai autoritaților locale, mediului socio-economic, jurnaliști și intreaga echipa medicala a clinicii. Printre cei prezenți…

- Weekendul a debutat fabulos pentru elevii Liceului Teoretic „Ion Borcea” din Buhuși care au avut parte de mult așteptatul Bal al Bobocilor. Cu tema „Celebritați”, aspiranții la titlurile de Miss și Mister Boboc de la liceul buhușean s-au intrecut cum au putut mai bine pe scena Casei de Cultura „Elisabeta…

- Miercuri, 4 mai 2022, a avut loc conferința intermediara a proiectului „Formam Viitorul!”. Evenimentul a fost organizat la sediul organizației promotoare a proiectului, Fundația YANA, din satul Nicolae Balcescu, județul Bacau. Obiectivul conferinței a fost acela de a prezenta activitațile și rezultatele…

- Cu ocazia conflictului din Ucraina, convingerea ca suntem doar o masa de manevra pentru o entitate suprastatala s-a accentuat. Așa cum am experimentat de mai bine de 2 ani de pandemie și adevarul oficial poate fi un fake. Izvorul adevarului vine de la o autoritate care a incalcat toate normele legale…

- Costul inputurilor in agricultura a crescut de patru-cinci ori, mai ales de la declanșarea razboiului din Ucraina. Creșterea a inceput odata cu criza gazelor, de dinaintea conflictului armat de la granițe, urmata de cea a carburanților. Pe deasupra, apare și neajunsul lipsei precipitațiilor, din ultimele…

- Luna trecuta, in județul Bacau s-a inregistrat un adevarat record in ceea ce privește numarul accidentelor de munca. Astfel, in martie nu mai puțin de 17 agenți economici i-au comunicat asemenea nefericite evenimente Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau. Mai mult decat atat, 6 din cele 17…

- Cu ocazia campaniei naționale „Curațam Romania” demarata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, voluntari din cadrul APM Bacau alaturi de voluntari din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Bacau, Institutiei Prefectului Judetul Bacau si Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Bacau…