Dănuț Lupu se predă azi. Fostul internațional, așteptat la aeroport să fie dus la Penitenciarul Rahova Fostul jucator de fotbal, 56 ani, va veni cu cursa FZ1797 din Dubai la 14:45, va fi preluat de poliție și dus la Penitenciarul Rahova, spun sursele Libertatea. Fostul internațional roman a fost condamnat pe 2 octombrie la 7 luni și 10 zile de inchisoare pentru ca a condus in mod repetat fara carnetDanuț Lupu revine in țara pentru a se preda și, apoi, ispași pedeapsa de 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare.Conform surselor ziarului, Lupu va ateriza in jurul orei 14:45 cu cursa FZ1797 din Dubai, Emiratele Arabe Unite.Va fi preluat de Poliția Romana și va fi dus la Penitenciarul Rahova.„Ma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

