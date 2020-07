Daniela Șerban: O nouă realitate. Cine va reuși? Daca pana acum cateva luni cu toții eram interesați de politici ”work-from-home”, astazi suntem in cautarea politicilor ”work-from-the-office”. Aceasta inseamna ca nu traim doar o schimbare, ci o transformare, una care se extinde pe foarte multe planuri. Diferența este ca in cazul unei schimbari putem influența rezultatele, știind deja ce avem de facut, pe cand in cazul transformarii sunt implicați mai mulți factori, trebui sa acționam pe termen scurt, pastrand in permanența perspectiva de a testa lucruri și a gasi cu pași mici soluții. Printr-o transformare a trecut și rolul liderilor, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

