Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța noi restricții de circulație. Se instituie carantina pentru Țandarei. Masurile de verificare, control și acces se realizeaza de personalul MAI in colaborare cu Apararea. Consiliul Județean Ialomița, consiliul local vor lua masuri pentru funcționarea masurilor de protecție și asistența…

- Pink, diagnosticata cu noul Coronavirus! Doneaza 1 milion de dolari in lupta contra COVID-19 In urma cu doar cateva ore, Pink a dezvaluit, printr-o postare pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Nu doar ea, ci si fiul ei in varsta de doar 3 ani, micutul Jameson. Artista marturiseste…

- In timp ce zeci de oameni sunt rapuși de virusul ucigaș și peste 2.200 de romani s-au imbolnavit de COVID-19, Guvernul PNL dovedește ca actioneaza doar in interes politic și electoral. Mi se pare deosebit de grav faptul ca, pentru premierul Orban și PNL, cosmetizarea datelor statistice a devenit mai…

- Papa Francisc i-a binecuvantat pe oamenii de pretutindeni, in contextul pandemiei de coronavirus. De regula binecuvantarea Urbi et Orbi o da numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se intampla doar in ziua alegerii sale ca urmas al Sfantului Apostol Petru, in ziua de Pasti si in ziua de Craciun. Contexul…

- Toate persoanele asigurate in sistemul de sanatate, care au dreptul la dispozitive medicale necesare recuperarii unor deficiențe organice sau fiziologice – pentru corectarea vazului, auzului, protezarea membrelor, dar și la alte materiale de specialitate-, primesc in continuare deciziile de decontare…

- In martie 1970, Dinamo Bacau se duela cu Arsenal Londra pentru calificarea in semifinalele Cupei Europene a Targurilor, actuala Europa League. Pana atunci, nicio echipa romaneasca nu reușise sa ajunga intr-atat de departe intr-o cupa europeana. Bacauanii au pierdut net „dubla” cu Arsenal, viitoarea…

- Consiliul Local a aprobat la ședința convocata pentru astazi ca echipamentele achiziționate pentru Spitalul Municipal sa fie folosite, la nevoie, de Spitalul Județean de Urgența Bacau pentru eventualii pacienți internați cu Coronavirus. Vor putea fi folosite ventilatoarele pentru adulți, paturile, monitoarele…

- In vremea in care cumplita ciuma a bantuit Florența, in 1338, șapte doamne și trei tineri s-au refugiat, timp de zece zile, intr-o vila din apropierea orașului pentru a scapa de contaminare. Fapta lor apare in celebrul „Decameron” al lui Giovanni Boccaccio, intr-o atmosfera mai mult romantica decat…