- Consiliul Județean Cluj a transmis Federației Romane de Fotbal acceptul privind organizarea, in data de 17 noiembrie 2022, pe stadionul Cluj Arena, a meciului amical de fotbal dintre selecționatele Romaniei și Sloveniei.

- Antrenorul Florentin Pera va fi noul selectioner al nationalei feminine de handbal a Romaniei, el fiind votat de subcomisia tehnica. Numirea sa va deveni oficiala dupa validarea votului in Consiliul de Administratie, informeaza Federatia Romana de Handbal. „Tin sa multumesc comisiei tehnice si in mod…

- Sarbul Mladen Krstajic a fost numit selectioner al nationalei Bulgariei, in locul lui Iasen Petrov, care a demisionat la inceputul lunii iunie dupa o infrangere umilitoare cu 5-2 in fata Georgiei in Liga Natiunilor, a anuntat joi Federatia Bulgara de Fotbal, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Contractul fostului internațional roman, Bogdan Lobont, cu Federația Romana de Fotbal a ajuns la final.In varsta de 44 de ani, Bogdan Lobonț a preluat selecționata U20 in august 2021 și a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilanț de 3 victorii și 5 infrangeri.Directorul tehnic…

- Federatia Romana de Fotbal a fost amendata de Comisia de Control, Etica si Disciplina a UEFA cu suma de 104.500 de euro pentru incidentele produse de suporterii echipei nationale a Romaniei la cele patru partide disputate in actuala editie a Ligii Natiunilor, informeaza FRF pe site-ul sau oficial.

- Federatia Romana de Fotbal a reactionat marti la acuzele aduse de Ladislau Boloni in interviul acordat pentru „Adevarul“, in legatura cu imposibilitatea FRF de a-i plati salariul cerut. Forul sportiv spune intr-un comunicat ca negocierile cu antrenorul nu au fost afectate de bugetul alocat competitiei…

- Ca urmare a rezultatelor inregistrate de echipa naționala in meciurile din luna iunie, la sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc o intalnire intre administrația FRF, reprezentata de directorul tehnic Mihai Stoichița și președintele Razvan Burleanu, și selectionerul Edward Iordanescu.In urma discuțiilor…

- Antrenorul care se lauda ca era asaltat de oferte, cand a acceptat sa preia nationala, a transformat prima reprezentativa in ciuca batailor, la 100 de ani de la prima partida disputata de tricolori.