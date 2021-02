Danezii le-au sacrificat, românii le au în proiect: Carpații vor fi repopulați cu nurci Zoo Brașov va intra intr-un proiect european de repopulare a Carpaților cu nurci. Aleșii locali au aprobat, in decembrie 2020, un acord de principiu pentru participarea in acest proiect european. Potrivit documentului, la finalul anului 2022 ar urma sa se construiasca infrastructura pentru centrul de reproductie de la Zoo Brasov, in anul 2023 vor fi aduse exemplarele, urmand ca o parte sa fie eliberate in anul 2025. Pentru acest proiect sunt alocați aproape 200.000 de mii de euro. Proiectul de reintroducere a nurcii europene in Carpații Romanești este inițiat de catre Fauna și Flora Internaționala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

