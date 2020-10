Viorica Dancila semneaza in calitate de fost prim-ministru al Romaniei un articol de opinie in publicația israeliana Jerusalem Post in care cere Europei sa adopte o noua strategie fața de Rusia. Dancila susține ca, fara o noua dinamica in relația cu Rusia, securitatea naționala ar fi pusa in pericol. Intitulat ”Europa trebuie sa gaseasca o noua modalitate de a relaționa cu Rusia”, articolul semnat de Dancila reia narativul vectorilor Kremlinului intr-o perioada extrem de dificila din punct de vedere economic. Astfel, in condițiile in care bugetul Rusiei este puternic afectat de pandemie, de seceta,…