- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat miercuri ca guvernul se imprumuta mai ieftin in fiecare zi și a acuzat PSD ca platește titluri de presa despre imprumuturile realizate de Trezorerie. Cițu a spus ca s-au economisit 600 milioane de lei prin dobanzile mai mici. "Imprumuturile le-am anunțat…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a acuzat luni PSD de iresponsabilitate criminala in contextul in care legea pensiilor, elaborata in guvernarile social-democrate, nu are stipulata finanțarea pentru anii 2021 și 2022. Cițu a mai precizat ca estimarea veniturilor pe 2020 este conservatoare."Aici…

- Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici și fostul premier Viorica Dancila sunt doua personaje care ar trebui ignorate de presa. Jurnalistul a comentat, vineri seara, la Digi24, reacția pe care a avut-o Eugen Teodorovici saptamana aceasta la adresa…

- Fostul premier, Viorica Dancila, si fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit, a aratat ministrul Finantelor, Florin Citu, care a anuntat, de asemenea, ca la motiunea simpla care il vizeaza, anuntata de PSD, va merge in Parlament cu toti directorii…

- Bugetul țarii, subiect de film in stil mafiot. De ce il acuza Cițu pe Teodorovici și il amenința cu "sesizarea organelor de cercetare penala" Bugetul țarii s-a transformat in subiect de film, in stil mafiot. Noul ministru al finanțelor, Florin Cițu, il acuza pe predecesorul sau, Eugen Teodorovici,…

- "Sunt Al Capone, cum domnul Citu este seful FBI. Imi exprim profunda dezamagire si mahnire ca domnul Catu nu stie sa citeasca un buget", a declarat Eugen Teodorovici. El a oferit mai multe date pentru a clarifica "discutia despre gaura din bugetul Romaniei", invocata de Citu. "Daca…