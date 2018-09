Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit miercuri, la Palatul Victoria, cu vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, ocazie cu care demnitarul roman a reiterat dorinta Guvernului pentru consolidarea cooperarii bilaterale romano-indiene in toate domeniile de interes comun, scrie Agerpres.…

- Presedintele Klaus Iohannis a aratat, miercuri, in cadrul unei declaratii de presa comune, sustinute la Palatul Cotroceni, alaturi de vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, ca in perioada in...

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, a anuntat miercuri ca in Romania urmeaza sa fie organizate ateliere cu participarea unor experti ayurveda, avand in vedere interesul crescut al populatiei pentru medicina traditionala indiana. "India se bucura sa transmita in continuare…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, are o intrevedere cu E.S. Venkaiah M. Naidu, vicepreședintele Republicii India, miercuri 19 septembrie a.c., urmata de semnarea unui Memorandum de Ințelegere intre Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești și Universitatea de Petrol „Pandit Deendayal”…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni cu vicepresedintele Adunarii Nationale Populare a Republicii Populare Chineze si Presedintele Federatiei Femeilor din Intreaga China, Yueyue Shen, in cadrul vizitei oficialului chinez in Romania, informeaza news.ro.Intalnirea dintre premierul roman…

- Anunț important pentru toți bugetarii din Romania. Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis menținerea in anul 2019 a voucherelor de vacanța in valoare de 1.450 de lei, scrie Mediafax.„Am stabilit la nivelul Guvernului continuarea unei masuri…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat importanta deosebita pe care tara noastra o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentatii Asociatiei Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova. Potrivit…

- "Viorica Dancila, zisa si prim-ministru, a citit niste cifre glorioase de pe foaie. Un bilant profesionist in domeniul Sanatatii ar trebui sa plece de la niste indicatori relevanti despre starea de sanatate sau macar de la problemele semnalate de beneficiarii sistemului, pacientii! Realitatea PSD…