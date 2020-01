Anunt RADET despre avariile din municipiul Constanta

RADET Constanta va informeaza ca ieri, 16.01.2020, s au executat lucrari pentru eliminarea avariilor in sase puncte distincte de pe Magistrala 2 de transport. Lucrarile executate de catre R.A.D.E.T. Constanta au fost finalizate in cursul zilei de ieri, in jurul orei 18:30, iar in sarcina Electrocentrale… [citeste mai departe]