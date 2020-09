Stiri pe aceeasi tema

- "V A LUAT O VIATA RAZNA CA N AM MAI POSTAT? HAI GATA CA AM ATERIZAT IN OCCIDENT SI AM INTELES CA TOTI #GII SARBATORESC ADUNATI CU PENSATII DA LA PNL CE AU VOTAT 10% DIN AIA CU DREPT DA VOT DIN BUCURESTI! 10% E FIX SPAGA CARE SE IA LA COMBINATII! APROAPE DOUA MILIOANE DE EURO PA ECHIPE,…

- Dana Budeanu reacționeaza la infrangerea Gabrielei Firea in Capitala și susține ca doar 10% din cetațenii cu drept de vot in București au ales primarul. Budeanu arata ca este in strainatate și s-a sus sa-ți cumpere pantofi, asta pentru ”mi-ați ramas pe toate tocurile, saracilor”.Citește și:…

- "Ințeleg din presa ca șoferul lui Catalin Voicu, senatorul Șerban Nicolae, și cațiva colegi parlamentari de-ai sai din PSD au fost la DNA sa depuna un denunț impotriva mea. Aș spune ca le-a luat ceva curaj sa intre in cladirea aia. Nu de altceva, dar acolo, așa cum bine știm, mulți pesediști intra,…

- "Draica ii cheama, sunt din Targu Jiu. Tacsu e maistru la Rovinari, macsa e asistenta medicala. Nu vor mai fi. Ma ocup. P.S. Eu nu astept dupa rahatii de "oameni ai legii", magistrati sau nu, doar noste sugatori de coccis la serei si la clanuri interlope. Cred ca, moral, parintii javrei,…

- Mai mult, candidatul dreptei o acuza pe Firea ca isi face campanie folosind milioane de lei din banii bucurestenilor. "Asa cum banuiam, candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica alaturi de mine, in conditiile in care suntem singurii candidati cu sanse de a castiga alegerile",…

- Controversata creatoare de moda a reacționat imediat la un articol publicat de ziarul Adevarul potrivit caruia ar urma sa primeasca un loc eligibil pe listele PSD pentru parlamentarele din toamna.“Ahahahahaha! Sunteți copți bai, baiatule! V-am rupt pa genunchi. Disperați. O minciuna cap-coada”, a scris…

- Cainele polițist Suier apare intr-o postare pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și arata cum trebuie purtata corect masca de protecție. Postarea a devenit virala, fiind distribuita de mii de internauți.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99: Alianța PACANELELOR!…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat duminica seara, la Romania TV, la acuzațiile Grupului de Comunicare Strategica.Context: Gabriela Firea a scris, duminica, pe pagina ei de Facebook, ca Ministerul Sanatații, condus de un membru PNL, a anunțat la pranz, „prin comunicatorii-dezinformatori…