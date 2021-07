Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de unitate in cadrul partidului. El le solicita colegilor sai sa uite pentru moment de lupta interna și sa se concentreze pe problemele de actualitate. Printre temele amintite de Orban se numara Avocatul poporului, situația de la TVR sau moțiunea…

- Medicul pediatru Mihai Craiu ii atenționeaza pe parinți sa-și indrepte mai multa atenție spre copiii lor dupa o perioada grea, cu multe provocari și restricții. Potrivit specialistului, mulți tineri se confrunta cu stari de anxietate și depresie, care netratate, pot favoriza suicidul. In cadrul unei…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…

- Miron Mitrea: „E dezordine in administrarea Romaniei. Nu le e frica de premier, deschid gura cand au un microfon in fața. Este o lupta electorala, cine e mai bun cu populația. Lupta acum e cine scoate primul maștile. Președintele a anunțat relaxarea, nu premierul. Situația este evidenta, am intrat in…

- Miron Mitrea: „E dezordine in administrarea Romaniei. Nu le e frica de premier, deschid gura cand au un microfon in fața. Este o lupta electorala, cine e mai bun cu populația. Lupta acum e cine scoate primul maștile. Președintele a anunțat relaxarea, nu premierul. Situația este evidenta, am intrat in…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inregistrat in primul trimestru din 2021 incasari cu 14% mai mari fata de aceeasi perioada din 2019, in conditiile in care procedura de rambursare cu control ulterior deocamdata a fost prelungita, a declarat, miercuri, presedintele ANAF, Mirela Calugareanu,…

- Vicepremierul Kelemen Hunor le transmite partenerilor de coaliție din USR-PLUS ca nu exista niciun motiv pentru schimbarea premierului Florin Cîțu și ca nu poate fi acceptata o astfel de solicitare. Președintele UDMR a declarat, joi, pentru DigiFM, ca nu poate fi aruncata țara în criza…