- Nu este problema Timișoarei sa plateasca certificatele verzi care sunt obligația Colterm, in concluzie, orașul nu este pasibil de nicio amenda, spune Dominic Fritz. Este problema Colterm și ei sa gaseasca soluții, e treaba lor, mai spune acesta. Deși Consiliul Local Timișoara e acționar unic al Colterm,…

- Recomandarile ministrului Transporturilor ca cei de la Consiliul Județean și de la primariile de pe traseul Centurii Vest, de ocolire a Timișoarei, sa se uneasca și sa preia realizarea investiției nu au fost luate in seama. Cel mai probabil Compania de Drumuri va trebui sa ramana titular al investiției…

- Consilierul local liberal Adrian Lulciuc avertizeaza asupra faptului ca cei de la Colterm sunt pe ultima suta de metri a perioadei in care se pot achiziționa certificatele verzi pentru anul precedent. Din pacate, societatea de termoficare nu a facut niciun pas in acest sens. De aceasta data ar trebui…

- Colterm arata ca scutirea pana la finalul anului de la achizitia certificatelor verzi nu ajuta societatea timisoreana de termoficare. De fapt, Colterm e obligata sa achizitioneze certificate de poluare (EUA), iar nu certificate verzi. Joi, premierul Nicolae Ciuca a anuntat mai multe masuri luate de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat noile masuri de protejare a populației de efectele creșterii preturilor la energie și gaze. In acest context, vor fi luate masuri suplimentare și pentru piața, pentru a tempera prețurile fluctuante, fiind suspendata achiziționarea certificatelor verzi pentru 2022.

- Fostul viceprimar al Timișoarei, Dan Diaconu, lanseaza un nou atac la adresa actualei administrații a orașului, aceasta dupa ce a vazut coada existenta la sediul instituției in aceasta dimineața. Cetațenii stateau la rand la celebra Camera 12. Strategii de digitalizare fara servicii digitale, cu transparența…

- Societatea de termoficare a Timișoarei a ajuns sa fie alimentata cu pamant cu bolovani in loc de carbune, acuza consilierul local timișorean Roxana Iliescu. Ea prezinta in sprijinul afirmațiilor mai multe imagini realizate la CET Sud. Iliescu amintește despre declarațiile date de oficialii de la primarie…

- Luni, primarul Timișoarei a transmis o scrisoare deschisa catre primul ministru al Romaniei și catre parlamentarii de Timiș, prin care le cerea sprijinul in vederea alocarii de bani in plus de la bugetul de stat pentru Colterm. Subprefectul de Timiș confirma ca s-au solicitat bani, iar suma este una…