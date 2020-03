Stiri pe aceeasi tema

- Patronul echipei Ludogorets a anuntat printr-un mesaj pe Facebook ca a fost testat pozitiv pentru virusul COVID-19. "Dragi prieteni, dupa un test initial negativ pentru Covid-19 si dupa un ulterior disconfort, am efectuat un alt test, care s-a dovedit a fi pozitiv. Cu toate regulile de carantina…

- Sampdoria este cea mai afectata echipa din Europa de coronavirus. Dupa ce Manolo Gabbiadini (28 de ani) a fost depistat ieri pozitiv, astazi clubul a anunțat ca alți 3 fotbaliști sunt bolnavi. Omar Colley, fundaș gambian in varsta de 27 de ani, Albin Ekdal, mijlocaș suedez in varsta de 30 de ani, Morten…

- Parchetul General a anuntat joi preluarea dosarului care-l vizeaza pe fostul comisar sef Nelu Lupu, devenit pacientul 16 diagnosticat cu coronavirus. Reamintim ca acesta s-a internat la Spitalul Dimitrie Gerota si nu a spus medicilor ca fusese in Israel cu cateva zile inainte. Noua persoane s-au infectat…

- In magazinele și in sediile Kaufland sunt aplicate masuri suplimentare de igiena, dezinfecție și prevenție pentru a spori siguranța clienților și a angajaților. Cel puțin o data pe ora, in magazine sunt dezinfectate toate suprafețele des utilizate de clienți și de personalul locației. Este vorba de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, masuri pentru prevenirea imbolnavirii cu coronavirus - suspendarea activitatii teatrelor si a altor institutii de spectacol - si avertizeaza ca va merge pana la demiterea managerilor care nu respecta cu strictete masurile. Ea s-a pronuntat in favoarea…

- La nivelul judetului Dambovita, pana in acest moment nu au fost inregistrate cazuri sau suspiciuni de imbolnavire cu COVID-19. Nu sunt persoane carantinate, ci doar 37 de persoane aflate in supraveghere prin izolare la domiciliu.

- Numarul deceselor provocate in Italia de infectarea cu noul coronavirus a ajuns la 12, cel mai recent fiind consemnat tot in nordul tarii, a anuntat miercuri seful agentiei de protectie civila, Angelo Borrelli, transmite Reuters. Pacientul decedat este un barbat in varsta de 69 de ani. Angelo Borelli…

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea in care au ajuns medicii și asistentele din China care ii trateaza pe pacienții cu coronavirus, scrie digi24.ro.Imaginile arata arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție.