Stiri pe aceeasi tema

- Imagini rare cu Petre Roman, Silvia Chifiriuc și fiul lor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei trei in timp ce se bucurau de momente frumoase petrecute in familie. Iata cum este rasfațat fostul politician de soția lui.

- A devenit unul dintre cei mai excentrici afaceriști din Romania, iar mai apoi a disparut din lumina reflectoarelor. Edy de Romania a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in oraș, alaturi de soția lui. Afaceristul nu se uita la bani nici macar cand iese la o simpla cafea.

- GREVA profesorilor din Romania. Ministrul Economiei: „Sotia mea nu face greva pentru salariu” GREVA profesorilor din Romania. Ministrul Economiei: „Sotia mea nu face greva pentru salariu” Greva profesorilor din Romania continua sa faca ravagii in țara noastra, in condițiile in care sindicaliștii și…

- In contextul in care zilele trecute a avut loc un nou val de cutremure de mica intensitate, Gheorghe Marmureanu a vorbit despre activitatea seismica din Romania. Specialistul cunoscut la nivel mondial a oferit, totodata, sfaturi importante despre cum sa ne salvam viața, in cazul unui cutremur devastator,…

- Oana Lis a trecut printr-o perioada grea in ultimele luni, asta dupa ce in urma unui control medical, vedeta a aflat ca sufera de cancer de piele. Soția lui Viorel Lis s-a operat, insa problemele nu au disparut in totalitate. Ce trebuie sa faca de acum inainte vedeta.

- Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, insa și o familista convinsa. De-a lungul timpului și scandalurilor din viața ei, impresara a ramas alaturi de familie și și-a aparat cu orice preț oamenii dragi. De aceasta data, și-a adus aminte de cel pe care il considera barbatul…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a facut, marți, de la Parlament, referiri la varianta alegerilor anticipate, raspunzand intrebarilor presei. „Ca si om politic niciodata nu exclud nicio varianta. Ca si om de stat, din punctul meu de vedere, este exclus sa avem anticipate,…

- Bruce Willis și Emma Heming au sarbatorit marți cea de-a 14-a aniversare a casatoriei lor. Soția starului și-a amintit cum și-au reinnoit juramintele și a postat pe Instagram o fotografie emoționanta cu un sarut de la o aniversare anterioara.