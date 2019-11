Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul de investigații Silviu Manastire, moderator al emisiunii „Dosar de Politician” de la postul de televiziune B1 TV, reacționeaza dupa ce Rise Project a anuntat joi ca proiectele de incluziune sociala pe bani europeni, care implica si firma lui Dan Barna, sunt verificate acum de Departamentul…

- DLAF susține ca verificarile pe proiectul „Punți comunitare”, al carui beneficiar este Consiliul Județean Alba și in care a fost implicata și firma lui Dan Barna, liderul USR, au fost declanșate anterior publicarii informațiilor de catre Rise Project și fara legatura cu demersurile jurnalistice.Citește…

- "S-a ieșit din dezbaterea asupra unei anchete jurnalistice legitime. Intuiesc acum ca urmatorul pas al campaniei lor este sa ma duca la DNA. Doar ca eu am multa incredere in DNA, o instituție care, fara a fi perfecta, și-a demonstrat de multe ori profesionalismul și independența.De aceea solicit…

- Proiectele de incluziune sociala pe bani europeni, care implica firma lui Dan Barna, sunt verificate acum la Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda, anunța Rise Project, care a scris despre afacerile cu fonduri europene pe care candidatul USR la alegerile prezidențiale le-a facut inainte sa intre in…

- Rise Project a scris pe Facebook: „Proiectele de incluziune sociala pe bani europeni, care implica firma lui Dan Barna, sunt verificate acum la Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda". Cristian Seidler, deputat USR, a spus, joi dupa-amiaza, intr-o intervenție telefonica la Antena 3: „Nu avem…

- Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda (DLAF) a anuntat in urma cu putin timp ca Dan Barna, candidatul USR la prezidentiale, este obiectul unei anchete, dupa ce jurnalistii de la Rise Project au dezvaluit o i...

- Rise Project a anuntat joi ca proiectele de incluziune sociala pe bani europeni, care implica si firma lui Dan Barna, sunt verificate acum de Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda. Doua dintre ele au intrat in cercetari preliminare, in timp ce al treilea se afla deja sub investigatia DLAF, mai subliniaza…

- O ancheta-bomba scoate la suprafața informații incendiare! Fosta firma a liderului USR, Dan Barna, cea cu care a gustat din banul public, a facut o serie de jocuri suspecte.Beneficiarii acestor jocuri au fost nimeni alții decat susținatorii #Rezist și ai Uniunii Salvați Romania... Citește AICI ce a…