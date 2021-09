Dacian Cioloș: Nu am discutat nimic cu Florin Cîțu după congresul PNL: Revenim la guvernare doar cu alt premier Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș spune ca nu a discutat nici cu Florin Cîțu, nici cu altcineva din conducerea PNL dupa congresul acestui partid și anunța din nou ca USR-PLUS se întoarce la guvernare doar cu alt premier."Nu am discutat nimic cu Florin Cîțu sau cu cineva din conducerea PNL dupa congresul lor. Nu ne întoarcem la guvernare decât în condițiile deja expuse: alt premier și calendar clar de reforme. Consider declarațiile liberalilor o încercare ridicola de influențare a alegerilor din USR-PLUS", a scris pe Facebook, duminica seara,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

