Dacă aţi crezut că iarna s-a sfârşit, v-aţi înşelat! Zilele trecute a fost cald, multi au crezut ca a venit primavara, insa iarna si-a mai aratat o data coltii. Cel mai bine pot marturisi in acest sens drumarii, care joi, 16 martie, au fost nevoiti sa intervina pe mai multe drumuri țara. „A nins si am avut parte si de lapovita pe arii extinse in centrul tarii, indeosebi in zonele montane – ma refer aici in special la judetele Mures si Harghita,dar si la zona montana din Sibiu si Brasov. In rest, in zonele mai joase am avut parte de lapovita sau ploaie si, din acest motiv, am actionat pe mai multe sectoare de drum cu materiale antiderapante”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

