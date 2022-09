Cvasi-protestul din Chișinău este o horă a hoților care au fugit din Moldova. „Plătesc oameni sărmani ca să răstoarne guvernarea PAS” „Trebuie analizate distinct aceste doua tipuri de proteste. Pe de o parte avem protestele agricultorilor care intr-o anumita masura sunt argumentate și pe alta parte avem așa-numitul cvazi-protest din centrul capitalei care nu e altceva decat o hora a hoților din afara care incearca sa finanțeze niște proteste aici, sa plateasca niște oameni sarmani ca sa rastoarne aceasta guvernare pentru ca sa nu-i treaca la raspundere pentru ca ei simt ca deja reforma vine incet-incet peste ei, ca dosarele avanseaza și degraba se vor trezi la pușcarie și fara bani. Ei ințeleg ca acum este vorba de totul sau… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

