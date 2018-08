Cutremurul din Venezuela, revizuit la 6,9 grade; pagube înregistrate la unele clădiri Ministrul venezuelean de interne, Nestor Reverol, a informat ca seismul inregistrat marti a avut magnitudinea de 6,9 grade pe Richter - nu de 7,3 cum fusese anuntat anterior - si ca au fost raportate pagube la unele cladiri, relateaza miercuri EFE.



"S-au produs fisuri structurale la unele cladiri", a declarat ministrul venezuelean, in cel de-al doilea sau bilant de la producerea cutremurului a carui magnitudine a fost recalculata cu senzori mai apropiati de epicentru.



Reverol a subliniat ca blocul turn Confinanzas, situat in centrul capitale Caracas, s-a inclinat cu '25… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

