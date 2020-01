In timpul cutremurului:Nu are importanta unde va aflati in momentul producerii cutremurului. Adapostiti-va imediat intr-un loc sigur si ramaneti calm pana la incetarea cutremurului. Daca sunteti in interiorul unei cladiri, ramaneti pe loc, nu incercati sa iesi afara si nu va duceti pe balcon. Adapostiti-va sub o masa, un birou sau o piesa solida de mobilier si tineti-va bine de aceasta.Daca sunteti pe un hol, asezati-va in pozitie ghemuit langa un perete interior. Protejati-va capul si fata.Indepartati-va de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile inalte, aparate de iluminat. Daca sunteti…