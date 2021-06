Cutremur puternic în Turcia, vineri. Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit Cutremurul s-a produs la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea municipalitatii Kigi, provincia Bingol, potrivit datelor agentiei turce de gestionare a dezastrelor AFAD. Seismul a fost resimțit si in provincii invecinate, precum Elazig sau Erzincan.Pana la ora transmiterii știrii, nu au fost raportate victime. Zona in care s-a produs cutremurul este rurala si muntoasa, astfel ca ar putea dura mai multe ore pana cand se va afla daca exista persoane ranite sau afectate, potrivit Agerpres. In Turcia au loc frecvent seisme de pana la 5 pe Richter. Anul trecut, in ianuarie, la aproximativ… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

