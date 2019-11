Cushman & Wakefield: Apetitul romanilor pentru restaurante si cafenele va duce piata spre 5 mld. euro Sectorul de restaurante si cafenele (food & beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita cresterii salariilor si a puterii de cumparare, cat si datorita numarului mai mare de straini care viziteaza Romania pentru afaceri sau turism. Aceasta evolutie se traduce si printr-o competitie tot mai acerba a conceptelor, operatorii cautand sa isi atraga clientii atat prin design, cat si printr-o experienta culinara memorabila, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield Echinox a analizat evolutia si tendintele… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

