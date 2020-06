Curtea Suprema a SUA a validat joi programul de protectie a tinerilor imigranti ilegali ''Dreamers'', o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care dorea incetarea acestui program si care a calificat decizia instantei supreme ca fiind inca una din seria de verdicte ''oribile'' si ''motivate politic'' ale acesteia, consemneaza AFP si Reuters.



In baza programului "Deferred Action for Childhood Arrivals'' (DACA) initiat in anul 2012, pe vremea presedintelui Barack Obama, minorii si tinerii imigranti clandestini asa-numiti…