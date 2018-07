Stiri pe aceeasi tema

- N.D. In perioada 6-7 iunie, la Sinaia va avea loc Energy Strategy Summit 2018. Aflata la a patra editie, manifestarea ii va reuni in județul Prahova, pentru o analiza a strategiilor naționale, europene si corporative, pe cei mai influenti decidenti din industria energetica. Energy Strategy Summit 2018…

- Finala Superligii de polo 2018. Duelul de foc intre CSA Steaua și CSM Digi Oradea. Se joaca dupa sistemul ”cel mai bun din cinci meciuri”. Programul meciurilor de la București: Meciul 1 – Steaua – CSM Digi Oradea 10-7 vineri (18.05), ora 20.00 Meciul 2 – sambata 10-3 (19.05), ora 20.00 Meciul 3 – CSM…

- DNA a transmis Tribunalului Bucuresti ca SRI a asigurat suportul tehnic pentru mandatele de supraveghere, in dosarul in care Sorin Oprescu a fost trimis in judecata pentru luare de mita. Documentul a fost trimis instanței dupa ce avocații fostului primar al Capitalei au cerut lamuriri despre implicarea…

- Magistrații Curții de Apel București au decis joi ca judecatoarea BURLAN PUSCAS ELENA din cadrul Tribunalului București, acuzata de procurorii DNA de luare de mita, sa fie arestata la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, potrivit portalului instantelor de judecata. Vezi soluția pe scurt: “Inch.DL/In…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale, iar la data de 17 mai 2018, au inaintat Curtii de Apel Bucuresti referatul cu propunere de arestare preventiva a Elenei Burlan-Puscas, la data faptelor si in prezent…

- V. Stoica Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au admis cererea procurorilor de la Secția de Combatere a Corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție de redeschidere a unui dosar penal – care fusese clasat – pe numele lui Mircea Negulescu, fostul procuror „de elita” de la Serviciul…

- Curtea de Apel București a decis definitiv ca parata Curtea Constituționala a Romaniei este vinovata de restricționarea accesului la informații de interes public, drept prevazut in articolul 31 din Constituție. Practic, Curtea Constituționala a incalcat Constituția.

- urții Constituționale din 2012. Practic, are un rol de execuție, nu originar, cum este cel al președintelui Romaniei. Reprezentarea statului poate fi delegata, printr-un act de voința expres, de catre președinte atunci cand considera necesar, mai arata Curtea Constituționala. Reamintim ca președintele…