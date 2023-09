Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Vaslui, Daniel Onofrei, a semnat, marti, ordinul de suspendare din functie a presedintelui Consiliului Judetean (CJ), Dumitru Buzatu, arestat preventiv pentru luare de mita. „Astazi am primit notificarea de la Tribunalul Vaslui prin care ne anuntau ca au acceptat propunerea procurorului…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita.

- Referatul de propunere de arestare preventiva pe numele președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, conține detalii relevante despre modul in care procurorii au investigat acest caz de corupție și cum au strans probe incriminatorii. In document, este menționat faptul ca momentul in care Buzatu a primit…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dezvaluit detalii șocante din ancheta care il vizeaza pe Dumitru Buzatu, baronul local din Vaslui, intr-un referat de propunere de arestare preventiva. Documentul conține informații esențiale despre modul in care procurorii au investigat cazul de corupție…

- Au aparut imagini cu Dumitru Buzatu surprins in momentul in care a luat presupusa mita de 1,25 de milioane de lei de care-l acuza DNA. Buzatu, filmat cand incasa spaga de 1,25 milioane lei pic.twitter.com/oN8EluSIZM — aktual24.ro (@ak24ro) September 23, 2023 Intre tipmp, Tribunalul Vaslui a decis…