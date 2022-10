Cursuri şi tutoriale Am fost la o intalnire din cadrul FILIT cu trei scriitori tineri, si pe parcursul discutiilor am aflat ca acestia aveau cel putin doua lucruri in comun: toti trei au facut cursuri de creative writing, si au avut nevoie la un moment dat din viata de terapie psihologica. Toti fusesera traumatizati in copilarie, trecusera prin depresii, si m-am gandit daca nu cumva tocmai aceste lucruri sa fie esenta unui artist: sa ai o viata de cosmar si inspiratia de a urma un curs sau mai multe de creative writing. Oricare ar fi fost viata ta dinainte, acum poti, iata, ajunge un foarte bun scriitor. Mi s-a parut… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

