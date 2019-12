Curs valutar: Euro se apropie iar de 4,78 lei, lira e la cel mai mare nivel din iunie 2016

Moneda europeana incheie saptamana in crestere fata de leu si se apropie din nou de de 4,78 lei, anunta Banca Nationala a Romaniei. Si lira sterlina continua sa se aprecieze si atinge cel mai mare nivel din iunie 2016.



BNR a anuntat vineri un curs de referinta de 4,7785 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa joi.



Dolarul american se mentine la aceeasi cotatie inregistrata in ziua precedenta, si anume 4.3069 lei.



Lira sterlina a crescut de la 5,6549 lei pana la 5,6554 lei, cea mai mare valoare din iunie 2016.



Si francul elvetian incheie saptamana…