Curs valutar 6 noiembrie 2019. EURO, cel mai mare curs din ultimele 10 luni

Tineri reținuți pentru trafic de droguri, în Timișoara, după descinderi ale poliției

Cinci tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore pentru trafic de droguri de risc și mare risc. The post Tineri reținuți pentru trafic de droguri, în Timișoara, după descinderi ale… [citeste mai departe]