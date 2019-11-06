Curs valutar 6 noiembrie 2019. EURO, cel mai mare curs din ultimele 10 luni

Curs valutar 6 noiembrie 2019. EURO, cel mai mare curs din ultimele 10 luniPublicat:
MONEDA SIMBOL RON
1 Euro EUR 4,7626
1 Dolar S.U.A USD 4,2949
1 Dolar australian AUD 2,9638
1 Leva bulgareasca BGN 2,4351
1 Dolar canadian CAD 3,2633
1 Franc elvetian CHF 4,3255
1 Coroana ceha CZK 0,1868
1 Coroana daneza DKK 0,6375
1 Lira egipteana EGP 0,2661
1 Lira sterlina GBP 5,5344
100 Forinti maghiari HUF 1,4368
100 Yeni japonezi JPY 3,9403
1 Leu moldovenesc MDL 0,2455
1 Coroana norvegiana NOK 0,4688
1 Zlot polonez PLN 1,1154
1 Rubla ruseasca RUB 0,0674
1 Coroana suedeza…
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Sursa articol si foto: dcnews.ro
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