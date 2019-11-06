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Curs valutar 6 noiembrie 2019. EURO, cel mai mare curs din ultimele 10 luni

Publicat:
Curs valutar 6 noiembrie 2019. EURO, cel mai mare curs din ultimele 10 luni

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 4,7626

1 Dolar S.U.A USD 4,2949

1 Dolar australian AUD 2,9638

1 Leva bulgareasca BGN 2,4351

1 Dolar canadian CAD 3,2633

1 Franc elvetian CHF 4,3255

1 Coroana ceha CZK 0,1868

1 Coroana daneza DKK 0,6375

1 Lira egipteana EGP 0,2661

1 Lira sterlina GBP 5,5344

100 Forinti maghiari HUF 1,4368

100 Yeni japonezi JPY 3,9403

1 Leu moldovenesc MDL 0,2455

1 Coroana norvegiana NOK 0,4688

1 Zlot polonez PLN 1,1154

1 Rubla ruseasca RUB 0,0674

1 Coroana suedeza…

Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…  

Sursa articol si foto: dcnews.ro


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Prognoza meteo pentru azi 06 noiembrie 2019
Bucuresti 9°C | 24°C
Iasi 11°C | 26°C
Cluj-Napoca 9°C | 18°C
Timisoara 10°C | 17°C
Constanta 15°C | 24°C
Brasov 9°C | 23°C
Baia Mare 11°C | 15°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 03.11.2019

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 630.709,20 13.803.361,60
II (5/6) 8 26.279,55 -
III (4/6) 276 761,72 -
IV (3/6) 6.454 30,00 -
Fond total de castiguri: 14.417.454,40

Curs Valutar

Cursul valutar din 06 noiembrie 2019
USD 4.2949
EUR 4.7626
CHF 4.3255
GBP 5.5344
CAD 3.2633
XAU 205.312
JPY 3.9403
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