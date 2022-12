Cupa Mondială de fotbal: Programul întreg al optimilor de finală Dupa cele patru meciuri disputate vineri in grupele G si H, se cunoaste programul complet al optimilor de finala de la Cupa Mondiala din Qatar 2022. Cap de afis va fi infruntarea Franta – Polonia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Cupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Cupa…

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat sa revina duminica dimineata pe "FranceInfo” la mesajul de incurajare transmis de Emmanuel Macron, sambata, inaintea victoriei in fata Danemarcei (2-1), presedintele Federatiei Franceze de Fotbal, Noel Le Graet, a profitat de pentru a aminti bunele relatii dintre Franta si Qatar. Fii…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Danemarcei, Kasper Hjulmand, a declarat sambata seara, dupa esecul cu Franta (1-2), la CM 2022 din Qatar, ca echipa sa este dezamagita de infrangere, dar are ca obiectiv castigarea ultimului meci din grupa si calificare in optimi, scrie AFP. Fii la curent…

- A foost bucurie uriașa in Arabia Saudita, dupa ce echipa naționala de fotbal a reușit o vitorie istorica impotriva Argentinei, la Cupa Mondiala din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cea mai probabila finala a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie 2022) este intre Argentina si Franta, cu posibilitatea ca actuala campioana a lumii sa-si pastreze titlul, conform unui studiu realizat de banca braziliana de investitii XP, care a folosit modele matematice…

- Cupa Mondiala FIFA 2022 are loc anul acesta in Qatar, primul stat din istorie din Orintul Mijlociu care gazduiește un astfel de eveniment. Competiția va avea loc in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatorii nationalei de fotbal a Olandei se vor intalni cu un grup de muncitori migranti in Qatar, dupa un antrenament, inaintea primului meci al olandezilor la Cupa Mondiala din acest an, relateaza AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Internationalul francez N'Golo Kante, mijlocasul echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, ar putea rata Cupa Mondiala de fotbal din Qatar din cauza unei accidentari recurente la o coapsa, informeaza cotidianul L'Equipe, care l-a citat pe antrenorul londonezilor, Graham Potter, care a afirmat ca…