Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 6 ani si-a pierdut viata, sambata seara, iar sora ei in varsta de 5 ani a fost ranita, dupa ce un copac a cazut peste cortul in care se aflau, in zona Valea Ilvei, in timpul unei vijelii, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Mures, potrivit Agerpres. "In aceasta…

- Un copac doborat de vijelie a cazut sambata peste doi copii și o femeie in comuna Lunca Bradului, din județul Mureș, iar una dintre victime, o fetița de 5 ani, a murit, anunța ISU Mureș.

- Un copac doborat de vijelie a cazut sambata peste doi copii și o femeie in comuna Lunca Bradului, din județul Mureș, iar una dintre victime, o fetița de 5 ani, a murit, anunța ISU Mureș.

- Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș anunța printr-un comunicat de presa, remis vineri 16 iulie, dispariția unui minor in varsta de 12 ani, pe nume Otvos Csaba, care a plecat de pe raza municipiului Targu Mureș și nu a mai revenit pana in prezent la domiciliu. Minorul dat disparut…

- Un barbat din județul Mureș a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, de catre polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 6 Brancovenești, fiind banuit de comiterea unei infractiuni de furt calificat. In urma sesizarii primite de la partea vatamata și a activitaților investigativ-operative desfașurate,…

- Accidentul incheiat tragic a avut loc sambata in localitatea galațeana Șendreni. Poliția a deschis un dosar penal in acest caz, iar Inspectoratul Teritorial de Munca face cercetari pentru a stabili circumstanțele in care s-a produs accidentul. Un accident soldat cu moartea unei persoane a avut loc sambata,…