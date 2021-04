Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bacau, Dan Lucian Viziteu, a anuntat ca politistii locali nu ii vor mai amenda pe cetatenii din oras care vor fi gasiti pe strada fara sa poarte masca de protectie, ci le vor oferi masti, transmite protv.ro De asemenea, primarul a precizat ca oamenii legii vor trebui sa si amendeze…

- Popas in ”Perla Moldovei” – intotdeauna un punct turistic de o atracție deosebita. Slanic-Moldova (in trecut Baile Slanic) este un oraș in județul Bacau, Moldova, Romania, format din localitațile componente Cerdac, Cireșoaia și Slanic-Moldova (reședința). Orașul face parte din generația localitaților…

- Problema poluarii de la Comanești nu va fi rezolvata prea curand. Deputatul Claudiu Ilișanu, impreuna cu parlamentarii PSD Bacau, a propus, printr-un amendament la Legea Bugetului de stat 2021, alocarea sumei de 59.9 milioane de lei pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cele mai bune destinații turistice di europa include și un oraș din Romania. Sibiul este in topul 5 al celor mai bune destinatii turistice europene, obtinand 45.699 de voturi din 192 de tari din intreaga lume in competitia care s-a incheiat miercuri seara, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES…

- Se angajeaza administrator II.Unitatea Administrativ Teritoriala din orasul Oviudiu, cu sediul in Strada Sanatatii numarul 7 organizeaza concurs pentru ocuparea uui post vacant de natura contractuala.Concursul se va desfasura astfel: proba scrisa in data de 26.02.2021 ora 10.00, la sediul institutiei…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta principala de alimentare cu apa, de pe strada Amurgului din orașul Harșova, RAJA S.A. este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile din cursul acestei nopți, 28 spre 29 ianuarie 2021, ora 24.00, pana maine – 29 ianuarie 2021, ora…

- Scene desprinse parca din filmele de actiune la o benzinarie din orașul Florești. Doi tineri au fost batuți cu bestialitate de catre un individ de 28 de ani. In consecința, una din victime, un tanar de 25 de ani a ajuns la spital cu mai multe vanatai.