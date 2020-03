Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a precizat ca Romania se confrunta poate cu cea mai grava criza daca nu gestionam corect situația adaugand ca, „dincolo de cele spuse de unii sau de alții”, „daca liberalii ii dadeau afara pe Arafat, Cercel, Alis Grasu și Rafila, astazi eram intr-o…

- Hernia hiatala este o afectiune relativ frecventa in randul populatiei, afectand o proportie de 15%. Ceea ce o determina sa treaca neobservata este faptul ca este asimptomatica in 60-70% din cazuri.

- In ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, s a inregistrat o crestere foarte mare de peste 99 a numarului de imbolnaviri fata de nivelul asteptat. A fost declarata de catre Ministerul Sanatatii epidemie de gripa, dupa ce 23 de persoane au murit,…

- O imunitate de fier trebuie hranita cu mancare sanatoasa, nu doar cu vitamina c și suplimente alimentare. Dar, din dorința de a-și proteja copiii de raceli, viroze, gripa și alte infecții de sezon, parinții apeleaza la tot felul de metode mai bune sau mai puțin testate.

- In perioada de iarna, aportul de vitamina D este crucial pentru ca riscul de infectii sa fie cat mai redus. Vitamina D este necesara pentru mentinerea sanatatii. La nivelul sistemului imunitar, vitamina D actioneaza pentru a ne imbunatati abilitatile de lupta impotriva infectiilor si pentru reducerea…

- De la inceputul sezonului gripal, in județul Argeș au fost confirmate 48 cazuri gripa la persoane nevaccinate antigripal (47 cazuri cu virusul B si 1 caz cu virusul AH3). Dintre cele 48 de cazuri, 46 sunt copii și 2 sunt adulți. „Avand in vedere incidența mare a cazurilor in randul copiilor, in contextul…

- Industria cosmeticii evolueaza in permanenta, cercetatorii in frumusete dezvolta mereu noi formule cat mai naturale pentru produsele dedicate ingrijii pielii, fiind orientati atat catre sanatatea pielii consumatoarelor, cat si catre ocrotirea mediului inconjurator. Mai mult, grija marilor companii importante…

- Odata cu apropierea sarbatorilor, în multe case își fac apariția brazii, o bucurie atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. În anumite cazuri, prezența bradului în casa se poate transforma într-un adevarat coșmar. Ar trebui sa aduca bucurie…