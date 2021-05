Stiri pe aceeasi tema

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis marți, 20 aprilie, un set de recomandari privind modul in care se vor organiza slujbele in perioada 24 aprilie – 7 mai 2021. Se fac precizari privind procesiunile de Florii, Deniile, sosirea Luminii Sfinte și Invierea, dar și referitoare la sarbatoarea Izvorul Tamaduirii.…

