Simona Halep s-a vaccinat impotriva Covid-19 chiar in ziua de Dragobete, atunci cand a mers la unul dintre centrele specializate pentru a se imuniza. Imediat dupa vaccin, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a declarat ca se simte bine și spera ca lucrurile sa ramana la fel. Ei bine, in continuare va spunem cum se simte sportiva la o saptamana de la vaccin, dar va prezentam in exclusivitate și imagini cu Simona Halep, in timp ce pleca grabita, de acasa.