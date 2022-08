Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Bucuresti a comunicat ca a fost identificat și prins barbatul care a atacat doua tinere pe strada, in centrul Capitalei, ințepandu-le cu cu un obiect. Barbatul a atacat tinerele in timp ce se deplasa pe o trotineta electrica, iar una dintre ele a ajuns la spital. Suspectul a fost arestat…

- Dupa aproape 24 de ore de la atacul in plina strada al Margheritei de la Clejani, dar și al unei alte domnișoare, agresorul aflat pe trotineta și care le-a lovit cu un obiect ascuțit pe cele doua a spus de ce a recurs la asemenea gest. Motivul e unul incredibil!

- Doua femei au facut sesizari la poliție dupa ce un barbat pe trotineta le-a ințepat și a luat-o la fuga. Ulterior, acesta a fost identificat și acum este cercetat de autoritați. Barbatul pe trotineta care zgaria, lovea și ințepa femei in Capitala a fost prins joi seara in comuna Vidra, din județul Ilfov.…

- Barbatul pe trotineta care ataca femei in Capitala a fost prins in comuna Vidra, din județul Ilfov. Barbatul a intepat doua femei in zona pieptului, una dintre ele ar fi chiar Margherita de la Clejani. Individul a declarat ca alegerea victimelor a fost aleatorie. Acesta are 38 de ani și este din…

- Doua femei au fost zgariate și lovite miercuri seara in București de un barbat care se afla pe trotineta. Conform Antena 3 , una dintre victime este Margherita, fiica Clejanilor. Ea a fost dusa la spitalul Universitar pentru ingrijiri medicale. Medicii i-au curațat plaga și a plecat acasa, iar plaga…

- Margherita, fiica lautarilor din Clejani, a fost ințepata in piept de atacatorul cu trotineta, din București. Informația a fost facuta publica pe surse și se pare ca incidentul s-a petrecut aseara, cand Margherita se plimba pe strada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Una dintre victimele atacatorului pe trotineta din Capitala ar fi, potrivit unor surse, Margherita de la Clejani. Aceasta a fost transportata de urgența la Spitalul Universitar, pentru acordarea ingrijirilor medicale. Doua persoane au fost ințepate, in Capitala, de un individ aflat pe trotineta.…

- Informații de ultima ora despre incidentele petrecute in noaptea de 17 august 2022 pe strazile din Capitala. Doua tinere au fost injunghiate in piept de catre un barbat necunoscut, aflat pe o trotineta electrica inchiriata. Una dintre cele doua victime este chiar fiica Clejanilor, Margherita.