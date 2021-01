Stiri pe aceeasi tema

- Incepem, din nou, emisiunea ”Acces Direct” cu o poveste de viața tragica. In direct, Bianca iși acuza fratele vitreg de amenințari cu moartea și proxenetism, totul din cauza unui razboi pe moștenirea familiei.

- Drama familiei din Constanța a inceput in luna octombrie. Atunci, capul familiei s-a simțit rau și a fost diagnosticat cu Covid-19, insa fiica lui susține ca a mers la spital pe propriile picioare.De la spitalul modular a fost tranferat rapid la cel de boli infecțioase, iar, dupa cateva zile de tratament,…

- Pandemia de noul coronavirus a schimbat anul acesta modul in care invața copiii. Scenariile de reluare a activitaților școlare variaza de la o instituție la alta și de la o regiune la alta. Școlile pot sa funcționeze dupa scenariul verde, toți copiii la școala, dupa scenariul galben (hibrid), cand ...

- O vedeți mereu radiind de fericire, dar in spatele zambetului Mariei Buza se ascunde o drama despre care puțina lume știe. Artista a povestit ca ea și soțul ei, George Patrașcu, au vazut moartea cu ochii atunci cand au fost implicați intr-un accident de mașina.

- Ioana Grama este foc și para pe fanii ei, dupa ce aceștia au taxat-o dur. Internauții o acuza pe vedeta ca și-ar fi lasat fetița sa se joaca cu cainele familiei, in timp ce ea se filma, iși face apoze și se distra copios. Ce replica acida le-a dat sațena?

- A trecut un an de la moartea lui Mihai Constantinescu. Primul an de la moartea vedetei a trecut greu pentru ultima soție, Simona Constantinescu. La un an de la eveniment, soția acestuia a decis sa ii faca parastas, chiar daca ne aflam in pandemie. Un an de la moartea lui Mihai Constantinescu La 29…