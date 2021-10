Cum se poate face verificarea istoricului auto Cumparatorii de mașini second-hand din Romania au la dispoziție trei metode de a verifica km reali ai unei mașini second-hand: in baza datelor RAR, la un dealer al brandului auto și pe site-urile de verificari mașini. In plus, aceștia ar trebui sa faca... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

