Cum să speli blugii la mașina de spălat. Nu se vor mai decolora vreodată Exista cateva trucuri care sa te ajute in privința blugilor. Ei sunt piesele vestimentare preferate ale tuturor și cu siguranța ai mai mult de o pereche in garderoba ta. Unii dintre ei sunt puțin complicat de spalat, pentru ca iși pierd mai repede culoarea și forma. Ce trebuie sa faci pentru ca aceștia sa arate […] The post Cum sa speli blugii la mașina de spalat. Nu se vor mai decolora vreodata appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

